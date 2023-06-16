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Güncel
İHA 16.06.2023 12:37

Bilecik'te 37 bin 334 öğrenci karne aldı

Bilecik'te okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören 37 bin 334 öğrenci karnesini aldı.

Bilecik'te 37 bin 334 öğrenci karne aldı

Bilecik'te 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci döneminin son bulmasıyla 180 okulda 2 bin 600 öğretmen 37 bin 334 öğrenci karnelerini alarak yıl sonu tatile çıktı.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya merkez Kozabirlik İlköğretim Okulu'nda öğrencilerin karne heyecanlarına tanık oldu. Kızılkaya öğrencilerin karnelerini dağıtarak, yılsonu tatilini iyi değerlendirmelerini söyledi. Etkinliğe; Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'nın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, Kozabirlik İlkokulu Müdürü Hüseyin Çetinkaya, öğrencileri ve veliler katıldı.

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