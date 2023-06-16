Kars’ta 60 bin öğrenci karne aldı

Kars’ta 611 okulda öğrenim gören 60 bin öğrenci karne alırken, 4 bin 769 öğretmen de öğrencilerin karnelerini vererek, 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi yaz tatiline başlamanın sevincini yaşadı.



2022-2023 eğitim-öğretim yılının sona ermesi nedeniyle 2020 yılında yıkılarak yeniden yapılan, 350 öğrenci ve 30 öğretmeni bulunan 4 katlı Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Düzenlenen törene; Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekil Türker Öksüz, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, Okul Müdürü Mehmet Turan Aygün, öğretmenler ve öğrenci velileri katıldı. Karne dağıtım töreni, Vali Öksüz ve beraberindekilerin öğrencilere karnelerini dağıtmasıyla sona erdi.



Düzenlenen tören sonrası açıklama yapan Vali Öksüz, “2022-2023 eğitim ve öğretim yılının bugün son günü, öğrencilerimizin karne heyecanını ortak olduk. Bugün onlar yorucu bir eğitim öğretim döneminin sonunda tatile çıkıyorlar. Tüm öğrencilerimize ve onlara bu süreçte destek olan, yardım eden, onları eğiten, yetiştiren değerli öğretmenlerimize öncelikle iyi tatiller diliyorum. Umuyorum ki gelecek sene daha dinlenmiş olarak, daha fazla enerjiyle geri dönecekler ve eğitim öğretim yılı kaldığı yerde devam edecek. Biliyorsunuz bu yıl çok büyük şanssızlıklar yaşadık, deprem felaketini yaşadık ondan dolayı eğitim öğretim döneminde bazı aksamalar, süreçli kesintiler oldu. Bunun verdiği tabii sıkıntılar, olumsuzlukları yaşadık ama Allah’a şükürler olsun o süreç geride bıraktık ülke olarak ve tekrardan eğitim öğretimimize devam ettik, çocuklarımız okulla buluşmaya devam ettiler. Biz okullarımızı, okullarımızda verilen eğitimi elbette çok önemsiyoruz” dedi.



“Eğitim kalitemizi hem ülke olarak hem de Kars ilinde günden güne daha da iyileştirmeye çalışıyoruz"



Tatil süresince okulların bakım ve onarımının yapılacağını, yeni okulların açılacağını da söyleyen Vali Öksüz, “Eğitim kalitemizi hem ülke olarak hem de Kars ilinde günden güne daha da iyileştirmeye çalışıyoruz. Yeni okullar açacağız ileriki günlerde, köy okullarımızdan kapalı olan bazı okullarımızı gelecek eğitim ve öğretim yılında inşallah eğitim ve öğretime açmış olacağız. Mevcut okullarımızın genişleteceğiz, iyileştireceğiz ve bazı yeni okullarımızı da programa aldığımız bu yıl içerisinde yapacağız. Bununla birlikte inşallah eğitim öğretim kaldığı yerden daha nitelikli olarak devam edecek. Ben burada yaklaşık 60 bine yakın öğrencimiz bugün karnı alıyor, 4 bin 769 öğretmenimiz onlarla birlikte tatile giriyor. Onlara iyi tatiller diliyorum. Boş zamanlarını iyi değerlendirmelerini öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için tavsiye ediyorum, kitap okumalarını istiyorum. Ama aynı zamanda aileleriyle, sevdikleriyle, yakınlarıyla, arkadaşlarıyla vakit geçirmelerini de istiyoruz. Onları evlerine uğurluyoruz, velilerimiz de tabii bu süreçte çok önemli rol oynuyorlar onları öğrencilerin okullardaki başarısı velilerimizin ilgisiyle, onlara desteğiyle yakından ilgili. Velilerimize de bu bir yıl boyunca verdikleri emekten dolayı teşekkür etmek istiyorum ve karne alan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.