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Güncel
AA 30.03.2024 11:10

Hatay'da çocuklar ramazanın maneviyatını camide etkinliklerle öğreniyor

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde aileleriyle teravih namazına gelen çocuklar, oyuncaklar ve süslemelerle donatılan Süleymaniye Camisi'nde hem oynayıp eğlenceli vakit geçiriyor hem de ramazanın manevi atmosferini soluyor.

Hatay'da çocuklar ramazanın maneviyatını camide etkinliklerle öğreniyor

İftar sonrası aileleriyle camiye teravih namazı için gelen çocuklar, her akşam ilçe müftülüğü ile Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi lider ve gönüllü gençleri öncülüğünde düzenlenen etkinliklere katılıyor.

Etkinliklerde çocuklara cami ve Kur'an-ı Kerim sevgisi aşılanması hedefleniyor.

Dörtyol Müftüsü Kazım Ural, etkinlikte her gün yüzlerce çocuğun bir araya geldiğini söyledi.

Çocukların etkinlikler sayesinde camide daha fazla zaman geçirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Çocuklarımızla hem bir cami bilinci hem de ramazan anlayışı oluşması için teravih namazından sonra bir araya geldik. Çocuklarımızla geleneksel oyunları beraberce oynadık. Geleceğimizin mimarı olan gençlerin hem camiye hem de cemaate alışma noktasında çalışmalarımıza devam ediyoruz."

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