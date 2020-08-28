Haber Giriş: Kaynak: AA
Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Nergizlik Mahallesi ormanlık alanda dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince bölgeye 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su tankı ile 1 dozer gönderildi.
Söndürme çalışmaları sürüyor.
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