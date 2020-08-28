Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da Güven Huzur uygulaması
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" kapsamında çeşitli noktalarda denetimler gerçekleşti.
Fatih ilçesi Millet Caddesi üzerinde kurulan denetim noktasında şüpheli görülen araçlar durdurularak kontrol edildi.
Asayiş, terörle mücadele ve trafik polislerinin yer aldığı denetimlerde ekipler, üst ve araç araması yaptı, trafik belgelerini inceledi.
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