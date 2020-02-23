Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kentte Suriyeli bir kişinin evinde uyuşturucu satışı gerçekleştirildiği ihbarı üzerine söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramda 32 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.