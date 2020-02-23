İran 5,9 ile sallandı, Van'da kerpiç evler yıkıldı

İran 5,9 ile sallandı, Van'da kerpiç evler yıkıldı

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

İş yerini tahliye eden itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstiklal Caddesi’ndeki 5 katlı binanın 3’üncü katında bulunan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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