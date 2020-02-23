Haber Giriş: Kaynak: AA
Beyoğlu’nda iş yeri yangını
[Fotoğraf: AA]
İstanbul, Beyoğlu ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstiklal Caddesi’ndeki 5 katlı binanın 3’üncü katında bulunan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İş yerini tahliye eden itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.
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