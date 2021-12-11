Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı temizlik işçileri, bellerine bağlanan halatla nehre inerek temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Duvar kısımları ile köprü ayakları arasında bulunan yabani otlar ile atıkları temizleyen ekipler, nehrin çevresinde görüntü kirliliğine neden olan çöpleri de topladı.

Temizlik çalışmaları belirli aralıklarla sürdürülecek.