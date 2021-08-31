Haber Giriş: 31 Ağustos 2021 Salı 04:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da arı şahini avlayan kişiye 17 bin 224 lira ceza uygulandı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Antakya ilçesinde arı şahini avlayan kişiye 17 bin 224 bin lira ceza kesildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Hatay Şube Müdürlüğü ekipleri Yaylacık Mahallesi kırsalında kaçak avcılığa karşı denetim gerçekleştirdi.
Denetimde, avlanması yasak olan arı şahini vuran kişi tüfeğiyle suçüstü yakalandı.
Kaçak avlanan kişiye 17 bin 224 bin lira ceza uygulandı.
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