Haber Giriş: 31 Ağustos 2021 Salı 04:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da el çantasında 2 kilo 150 gram esrar ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da düzenlenen operasyonda el çantasında 2 kilo 150 gram esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucu şüpheli R.G'nin Diyarbakır'dan Elazığ'a araçla uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, şüphelinin bulunduğu aracı takibe alarak uygulama noktasında durdurdu.
Aramada R.G'ye ait el çantasında 2 kilo 150 gram, cebinde de 0,5 gram kubar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Elazığ Uyuşturucu Narkotik
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