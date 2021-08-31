Sahil dolgu alanda, Tekirdağ Motor Sporları Derneği tarafından düzenlenen, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından desteklenen "Tuning Fest 2021" etkinliğine 200'e yakın modifiye araç ve sahipleri katıldı.

Etkinlikte desibel ve güzellik yarışması gerçekleştirildi.

Yarışmalarda dereceye giren araç sahiplerine kupa ve plaketleri verildi.

Tekirdağ Motor Sporları Derneği Başkanı Erkan Yavaş, burada yaptığı açıklamada, etkinliğe katılan modifiyeli araç tutkunlarına teşekkür etti.

Yavaş, modifiyenin bir tutku olduğunu ifade ederek, "Burada ışıltılı araçlarımız var. Bunların hepsi kaplama yapılmış özel araçlar. Etkinliğimize 35 ilden katılım var. Bütün araç sahipleri buraya heyecanla geliyor. Araçları izlemeye gelenlerde bu güzel araçları izleyerek güzel vakit geçiriyor. Gün boyunca etkinlikle herkesin eğlenceli vakit geçirecek." dedi.

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar da etkinliğe katılarak modifiyeli araçları inceledi.