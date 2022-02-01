Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 03:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da aile sağlığı merkezinden bahçe korkuluğu çalan 2 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Payas ilçesinde bir aile sağlığı merkezinin bahçesinin demir korkuluklarını çalan iki şüpheli yakalandı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki 2 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nin bahçesini çevreleyen demir korkulukların çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Yapılan incelemede hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen A.A ile Ş.A. gözaltına alındı.
Polis merkezden çalındığı belirlenen 11 parça demir korkuluğa el koydu.
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