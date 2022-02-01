Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 03:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 19 zanlıdan 4’ü tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik ve asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 19 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4’ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Uygulamalarda ayrıca 7,82 gram esrar, 4 tabanca, 1 bıçak ve 3 tüfek ele geçirildi.
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