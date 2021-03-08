Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 16:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanıyor
[Fotoğraf: AA]
Hassa Kaymakamı Ahmet Korkmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara çiçek verdi.
Kaymakam Korkmaz, ilçede pazar yerlerinde bulunan kadınlara ve uygulama noktalarındaki kadın sürücülere karanfil hediye ederek günlerini kutladı.
Altınözü ilçesinde de Altınözü Kaymakamlığı ile Altınözü Belediyesince kadınlara yönelik etkinlik düzenlendi.
Altınözü Kültür Evi'nde düzenlenen etkinlikte Kaymakam Bülent Uygur ve Belediye Başkanı Rıfat Sarı tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
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