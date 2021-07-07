İlçede yaşayan yakınları, Seyyar'ın 3 gün önce sabah saatlerinde hurda toplamak için evden ayrıldığını ve bir daha kendisinden haber alamadıklarını yetkililere bildirdi.

Jandarma, polis ve AFAD ekiplerinin katılımıyla Seyyar'ın son görüldüğü bölgelerde arama çalışması başlatıldı.

Arama çalışmalarını izleyen Seyyar'ın annesi Yasemin Seyyar, AA muhabirine, "Oğlum sabah saat 09.00 gibi evden çıktı. 3 gündür kayıp, bulunmasını istiyorum." dedi.

Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.