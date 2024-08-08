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Güncel
AA 08.08.2024 17:22

Hatay'da 2 hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.

Hatay'da 2 hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda ekipler, hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan H.K. ile dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Ş.B'yi yakaladı.

Ayrıca çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan Y.K, A.B, A.D. ve G.E. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler cezaevine gönderildi, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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