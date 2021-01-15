Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 15:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hassa'da sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısı uygulanmaya devam ediyor
[fotoğraf: AA]
Hassa ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik başlatılan CoronaVac aşı çalışması devam ediyor.
İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, ilçedeki sağlık çalışanlarına aşı uygulaması yapıldı.
Aşı vurulan sağlık çalışanları tedbir amaçlı gözetim altında bekletildi, herhangi bir yan etki görülmeyen sağlık çalışanları taburcu oldu.
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