İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, ilçedeki sağlık çalışanlarına aşı uygulaması yapıldı.

Aşı vurulan sağlık çalışanları tedbir amaçlı gözetim altında bekletildi, herhangi bir yan etki görülmeyen sağlık çalışanları taburcu oldu.