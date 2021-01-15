Bölgede 3 gündür aralıklarla yağan kar, Bolu Dağı'nın Yeşilköy, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Taşaltı, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde etkisini sürdürüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile D-100 kara yolunu kullanan sürücüler yağış nedeniyle dikkatli ilerliyor.

Karayolları ekipleri, kar kalınlığının 20 santimetre olduğu bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Trafik polisleri, sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı uyararak, araçlarında kış lastiği olmayanların Bolu Dağı kesimini kullanmamasını istedi.

D-655 DÜzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı yolunun Kabalak, Hiciz rampaları, Şifalısu ve Tepe köyü mevkilerinde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Öte yandan Bolu ve Düzce kent merkezinde de sabaha karşı kar yağışı başladı.

Kar yağışıyla kent merkezlerinin yüksek kesimleri beyaza büründü.

