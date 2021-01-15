Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 15:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari ve ilçelerinde de olumsuz hava koşulları hayatı olumsuz etkiliyor
[Fotoğraf: AA]
Valilikten alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 96 köy ve 193 mezra yolu kapandı.
İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kar nedeniyle beyaza bürünen kent merkezinde belediye ekipleri kaldırımlarda ve yollardaki karları temizledi.
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