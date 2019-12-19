Güncel
Hanönü'de trafik kazası: 1 yaralı19 Aralık 2019 Perşembe 10:43 - Son Güncelleme 19 Aralık 2019 Perşembe 10:44
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Alınan bilgiye göre, Sedat Aydın idaresindeki 06 JRC 93 plakalı yol temizleme traktörü, Hanönü-Boyabat kara yolunun 1. kilometresinde Erdal Erdem'in kullandığı 37 EZ 300 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı.
Kazada yaralanan traktör sürücüsü, 112 Acil Servis ekibince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA