Kar yağışı ve tipi bazı bölgelerde ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Erzincan

Erzincan’da kar yağışı aralıklı devam ediyor.

Etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle merkezde 10, Çayırlı’da 4, İliç’te 40, Kemah’ta 25, Kemaliye’de 23, Otlukbeli’de 1, Refahiye’de 40, Tercan’da 25 ve Üzümlü’de 5 olmak üzere toplam 173 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı.

İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliği 15 ekip, 3 bıçaklı kamyon, 19 kepçe, 3 dozer ve 13 greyder ile kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Muş

Muş'ta etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Aralıklarla devam eden kar, tipi ve fırtına nedeniyle ulaşıma kapanan 41 köy yolunda çalışma başlatan il özel idaresi ekipleri, yolları açmak için seferber oldu.

Van

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 10, Başkale'de 3, Çatak'ta 18, Erciş’te 10, Gevaş’ta 10, Gürpınar 18, Muradiye 3 ve Tuşba ilçesinde ise 4 olmak üzere toplam 76 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sivas

Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 1031 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı yolların açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Yol açma çalışmasında, hastalık, doğum ve ölüm gibi olaylara öncelik veriliyor.

Bu arada, il merkezindeki yoğun yağışın ardından belediye ekipleri de kar temizleme çalışması yaptı.

[Fotoğraf: İHA]

Kayseri

Kayseri'de dün akşam saatlerinde etkisini artıran kar, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle farklı ilçelerde bulunan 223 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Bu kapsamda, Bünyan'da 8, Develi'de 20, Felahiye'de 7, İncesu'da 4, Kocasinan'da 5, Özvatan'da 2, Pınarbaşı'nda 90, Sarıoğlan 3, Sarız'da 32, Talas'ta 5, Tomarza'da 35 ve Yahyalı'da 12 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Ekiplerin kapanan yolları açmak için yürüttüğü çalışmalar sürüyor.