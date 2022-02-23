Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Misis-Yılankale kavşakları 3-6. kilometrelerinde (Baklalı mevkisi) kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Edremit-Çanakkale yolunun 9-11. kilometrelerinde deniz tarafında meydana gelen çökme sebebiyle fore kazık çalışması yapıldığından ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Çankırı yolunun 15-17, Bozkır-Hadim yolunun 29-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Alaca-Sorgun yolunun 20-21. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü, 28-29. kilometrelerinde ise bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 17-18. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle Zonguldak istikametinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Manavgat-Alanya-Gazipaşa yolunun 48-49. kilometrelerindeki yol çökmesi dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Suluova-Amasya yolunun 9-10. kilometrelerinde (çevre yolu mevkisi) bulunan T1 Tüneli içindeki elektrik-elektronik-elektromekanik ve tünel kontrol merkezi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Yusufeli-Uzundere yolunun 40-47. kilometrelerinde şev koruma çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Piraziz-Giresun-Espiye yolunun 32. kilometresindeki Keşap Tüneli'nin Espiye-Giresun yönünde bulunan kuzey tüpünde elektrik sistemi bakım ve onarım çalışması yapılacak. Bu nedenle 25 Şubat'a kadar 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.