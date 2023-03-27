Hamile veya emziren kadınların oruç tutup tutamayacaklarıyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığına da birçok soru geliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, ise gelen soruları şu şekilde yanıtlıyor.

“Ramazan orucunu tutmamak için geçerli mazeretlerden biri de gebelik veya çocuk emzirmektir. Gebe veya emzikli olan kadınlar, kendilerine yahut çocuklarına bir zarar gelmesinden korkmaları hâlinde oruç tutmayabilirler.” (Nesâî, Sıyâm, 51, 62; İbn Mâce, Sıyâm, 12).

Oruç tutmak isteyenler mutlaka doktora danışmalı

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, gebeliğin veya bebek emzirmenin Ramazan orucunu tutmamak için geçerli mazeretlerden biri olduğunu belirtiyor.

Ancak kendisi dayanabilecek ve çocuğunun da etkilenmeyecek durumda olması halinde, uzman hekim kontrolünde oruç tutmalarının uygun olduğu aktarılıyor.

“Kendisi dayanabilecek ve çocuk da etkilenmeyecek ise gebe ve çocuk emziren kadın oruç tutabilir. Bu konuda alanında uzman bir hekime danışılması uygun olur. Hamilelik ve çocuk emzirme gibi meşru sebeplerle oruç tutamayan kadınlar, tutamadıkları bu oruçlarını şartların elverişli olduğu başka zamanlarda kaza ederler (Merğînânî, el-Hidâye, II, 269).”

Başkanlık, hamilelik ve çocuk emzirme gibi meşru sebeplerle oruç tutamayan kadınların da tutamadıkları bu oruçlarını şartların elverişli olduğu başka zamanlarda kaza edebileceğini söylüyor.