Erzincan'da, yaylaya çıkardıkları hayvanlarını yaklaşık 1500-3000 rakımlı ve zengin bitki örtüsüyle kaplı dağların zirveleri ile eteklerindeki meralarda besleyen göçerler, koyun ve keçilerinden elde ettikleri doğal ve taze sütü, Kemah tuzu ve yine doğal olarak yapılan peynir mayası (şirden) ile birleştirerek Erzincan tulum peynirini elde ediyor.

Göçerler, akkaraman koyunu ve kıl keçisi sütünden ürettikleri peyniri daha sonra koyun postundan yapılan tulumlar, plastik bidonlar ile vakumlu ambalajlara koyuyor.Yüksek rakımlı yaylalardan sofralara uzanan tulum peyniri içerdiği zengin karbonhidrat ve proteinlerden dolayı tokluk hissi veriyor.Erzincanlı vatandaşlar ise tulum peynirini hem sahurda hem de iftarda soflarından eksik etmiyor.

Tulum peyniri üreticisi Taha Topal, tulum peynirini Ramazan ayında Erzincanlıların tokluk hissi verdiği için gönül rahatlığı ile tükettiği söyleyerek, “Mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayına girmiş bulunmaktayız. Vatandaşlarımızın sahur ve iftar sofralarında gönül rahatlığıyla tüketebileceği ürün tulum peyniridir. Peynir Erzincan’ın yüksek rakımlı yaylalarında elde edilen tamamen doğal, natürel bir peynirimizdir. İçinde bulunan yüksek protein ve karbonhidrat ile tokluk hissi vermektedir. Ramazan ayı boyunca da vatandaşlarımız hem iftarda hem de sahurda gönül rahatlığıyla tüketebilirler. Tulum peynirinin kilogram fiyatı şuanda 165 TL, deri tulum peyniri de 200 TL’dir.” dedi.

Vatandaşlardan Yasin Türkmen, “Buraya tulum peyniri almaya geldik. Erzincan halkı olarak tulum peynirini hem iftarlarda hem de sahurlarda soframızdan eksik etmiyoruz. Erzincan’a özgü bir peynir. Oruçken de tok tutuyor. Her Ramazan’da bunu tulum peynirini tüketiyoruz.” diye konuştu.