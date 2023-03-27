Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi 10:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de sis etkili oldu
Eskişehir'de kent merkezinin bazı noktaları ile yüksek kesimlerde sis etkili oldu.
Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler trafikte dikkatli ilerledi.
Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte, Porsuk Çayı çevresinde de güzel görüntüler oluşturan sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Etiketler: Eskişehir Hava Durumu
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