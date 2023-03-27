Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi 09:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Devrilen otomobilde 4 kişi yaralandı
[İHA ARŞİV]
Amasya'nın Taşova ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Nuray Balcı'nın kullandığı otomobil, Dutluk köyü kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak çalılıklara devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki çocukları Sudenur, Mustafa ve Mahmut Balcı yaralandı.
Etiketler: Amasya Trafik Kazası
Son Haberler
- 10:46
- 10:42
- 10:38
- 10:40
- 10:28
Sıradaki Haber
Ramazan Bayramı 2023 ne zaman? Kadir Gecesi ne zaman?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz