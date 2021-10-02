Hakkari Gençlik Merkezi Güzel Sanatlar Kulübü Eğitmeni Erdi Gür ve öğrencileri tarafından çizilen resimler, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Hakkari Belediyesi önünde sergilenen eserler, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Günlerce ve aylarca uğraştıkları yağlı boya resimlerini görücüye çıkartan gençlerin çalışması görenleri kendine hayran bıraktı. Hakkari’nin gelenek ve görenekleri, kıl çadır yaşantısı, insan ve manzara portreleri ile birçok değişik eserin yer aldığı atölye çalışması, çarşı merkezine ise ayrı bir renk kattı. Güzel Sanatlar Kulübü Eğitmeni Erdi Gür, gençlik merkezinin yapmış olduğu bu kültürel ve sanatsal etkinliklerin temel amacının; başta gençler olmak üzere yediden yetmişe bütün vatandaşları sanatla buluşturup, sanat duyarlılığını arttırmak olduğunu söyledi. Gençlerin yaptığı resimlerin ayda bir kez kent merkezinde sergileneceği öğrenildi. (FT-ATL-Y) 02.10.2021 09:54:03 TSI NNNN

