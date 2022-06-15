Haber Giriş: 15 Haziran 2022 Çarşamba 17:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkarili çocuklar karne şenliğinde eğlendi
Hakkari'de çocuklar, Belediye ve Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen karne şenliği etkinliğinde uçurtma uçurdu, rafting botuna bindi, şişme oyun paklarında eğlendi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında farklı okullarda eğitim gören çocuklar, belediyenin tahsis ettiği araçlarla Merga Bütan Kayak Merkezi'ne getirildi.
Burada İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD ve Yeşilay standını gezen çocuklara görevlilerce bilgiler verildi, broşür ve şapka dağıtıldı. Alandaki gölette rafting botuna bindirilen çocuklar, ardından "Kanka" polis maskotuyla fotoğraf çektirdi, müzik eşliğinde oyunlar oynadı.
Şişme oyun parklarında eğlenceli zaman geçiren çocuklar, dağıtılan uçurtmaları görevliler ve ebeveynlerinin yardımıyla uçurdu. Hediyeler verilen çocuklara, Türk Kızılay ve diğer kurumlar tarafından ikramda bulunuldu.
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