Haber Giriş: 15 Haziran 2022 Çarşamba 17:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı
Elazığ'da farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmada, 12 kişi yakalandı.
Haklarında hırsızlık, kasten öldürme, kişiyi hürriyetten yoksun kılma, silah ile tehdit suçlarından toplam 38 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Diğer 5 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Elazığ
Son Haberler
- 17:22
- 17:23
- 17:14
- 17:21
- 17:16
Sıradaki Haber
35 yıl önce şehit edilen öğretmenin adı görev yaptığı okulda yaşatılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz