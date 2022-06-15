Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? KPSS 2022/8 tercih sonuçları açıklandı...
KPSS-2022/8: Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları açıklandı.
ÖSYM KPSS-2022/8 sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Yapılan duyuruda "02 – 09 Haziran 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/8 Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır." denildi.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 15 Haziran 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
SONUÇLARA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Değerli adaylarımız,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) June 15, 2022
2-9 Haziran 2022 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2022/8 Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları https://t.co/tfsiOmTm1j adresimizden açıklanmıştır. Sonuçların hayırlı olmasını dilerim.@TCTarim @VahitKirisci
Tarım ve orman bakanlığı personel alımı yapılacak meslek grupları
523 ziraat mühendisi
392 veteriner hekim
135 gıda mühendisi
86 orman mühendisi
51 su ürünleri mühendisi
15 balıkçılık teknolojisi mühendisi
7 harita mühendisi
24 avukat
23 laborant
23 kimyager
23 biyolog
10 veteriner sağlık teknikeri
10 ziraat teknikeri
3 veteriner sağlık teknisyen
3 ziraat teknisyen
182 büro personeli
190 orman muhafız memuru
100 koruma ve güvenlik görevlisi
- 17:22
- 17:23
- 17:14
- 17:21
- 17:16