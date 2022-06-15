ÖSYM KPSS-2022/8 sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Yapılan duyuruda "02 – 09 Haziran 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/8 Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır." denildi.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 15 Haziran 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

SONUÇLARA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Değerli adaylarımız,

2-9 Haziran 2022 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2022/8 Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları https://t.co/tfsiOmTm1j adresimizden açıklanmıştır. Sonuçların hayırlı olmasını dilerim.@TCTarim @VahitKirisci — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) June 15, 2022

Tarım ve orman bakanlığı personel alımı yapılacak meslek grupları

523 ziraat mühendisi

392 veteriner hekim

135 gıda mühendisi

86 orman mühendisi

51 su ürünleri mühendisi

15 balıkçılık teknolojisi mühendisi

7 harita mühendisi

24 avukat

23 laborant

23 kimyager

23 biyolog

10 veteriner sağlık teknikeri

10 ziraat teknikeri

3 veteriner sağlık teknisyen

3 ziraat teknisyen

182 büro personeli

190 orman muhafız memuru

100 koruma ve güvenlik görevlisi