İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği ile Geleceğe Işık Saçan Şırnak Kadın Derneğince okulun bahçesinde düzenlenen programa, şehidin annesi Meliha, babası Hilmi ve kardeşi Yüksel Akar katıldı. Programda şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Vali Osman Bilgin, Türkiye'nin dünyanın en güçlü devleti olduğunu ve terör örgütü PKK'nın emeline hiçbir zaman ulaşamayacağını söyledi.

"Görev yaptığı okulunda hatırasını yaşatıyoruz"

Terör örgütünün bebek ve kadın katili olduğunu ve bunu asla unutmayacaklarını anlatan Bilgin, "Şenol Akar evladımız 35 yıl önce bu ülkedeki insanların eğitim alabilmesi, gençlerin okuyup, büyüdüklerinde hem kendilerine hem de vatanlarına layık bir evlat olabilmesi için buraya geldi. Buradaki çocukları okuttu, bilgilendirdi ve şehit oldu. Şenol Akar için buradayız, ruhu şad olsun. Onun okulunda nice Şenollar yetişiyor. Görev yaptığı okulunda hatırasını yaşatıyoruz. En çok şehit veren ve en çok gazi veren illerden biri Şırnak'tır. Şehitlerimizi asla unutmayacağız ve unutturmayacağız" dedi.

Şehidin babası Akar, okula oğlunun isminin verilmesinden dolayı ailece çok mutlu olduklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Yoğurtçular İlkokulu'nda öğretmenlik yapan Akar, 1987 yılında kaldığı okul lojmanında terör örgütü PKK mensuplarınca şehit edilmişti.