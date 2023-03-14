Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı 22:44Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hakkari'deki su depolarında bahar temizliği
Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan depolarda yıkama çalışması yaptı.
Bahar mevsiminin gelmesi ve karların erimesiyle Hakkâri merkezi besleyen kaynak sularda oluşacak bulanıklık ve kirlenmeyi göz önünde bulunduran Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Yapılan geceli gündüzlü çalışmalar sonucunda kentteki su depolarında hummalı bir çalışma başlatan belediye görevlileri, tüm depoların yıkanıp hijyen kurallarına uygun hale getirildiğini söylediler.
Etiketler: Hakkari
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