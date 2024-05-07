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Güncel
AA 07.05.2024 11:31

Hakkari'de yöresel ürünler kooperatifte satılıyor

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde üretilen yöresel yiyecekler, Zap Kadın Kooperatifi aracılığıyla pazarlanıyor.

Hakkari'de yöresel ürünler kooperatifte satılıyor
[Fotograf: AA]

Kaymakamlık, Halk Eğitimi Merkezi ve Aile Destek Merkezi'nin desteğiyle kurulan kooperatif bünyesinde faaliyet gösteren kadınlar, ilçede üretilen yiyecekleri paketleyip satışa hazır hale getiriyor.

Kadınların dokuduğu el emeği göz nuru ürünlerin de pazarlandığı kooperatifteki ürünler, ilçe sakinlerinin yanı sıra çevre illerden ilgi görüyor.

Hakkari'de yöresel ürünler kooperatifte satılıyor

"Çukurca'mıza ait yöresel ürünlerimizi satıyoruz"

Kooperatifin kurucu üyelerinden Rabia Kalkan, kooperatifi yaklaşık 2 ay önce açtıklarını söyledi.

Kooperatifte deri çanta, kilim, seramik ürünleri, amigurumi bebekler ürettiklerini, yöreye ait bal ve tahin sattıklarını söyleyen Kalkan, "Çukurca'mıza ait yöresel ürünlerimizi satıyoruz. Ürünlerimizde kuru gıdalar da bulunmaktadır. 7 kurucu üyeyiz. Kaymakamlık destekli açtık. Desteklerinden dolayı Sayın Valimiz, Sayın Kaymakamımız ve Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz" diye konuştu.

"Ürünlerimiz ilçeden ve ilçe dışından ilgi görüyor"

Üyelerden Ayten Ertuş da Halk Eğitimi Merkezi'nde üretilen ürünleri de kooperatif bünyesinde sattıklarını vurgulayarak, "Bu vesileyle bütün kadınların ürünlerini satışa sunma şansımız oluyor. Buradan elde edilen gelir kadın arkadaşlarımıza veriliyor. Ürünlerimiz ilçeden ve ilçe dışından ilgi görüyor" dedi.

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