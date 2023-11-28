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Güncel
AA 28.11.2023 19:55

Hakkari'de yola düşen kaya parçaları ekiplerin çalışmasıyla temizlendi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yola düşen kaya parçaları ekiplerin çalışmasıyla kaldırıldı.

Hakkari'de yola düşen kaya parçaları ekiplerin çalışmasıyla temizlendi

İlçede iki gündür aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle Beyyurdu köyünde dağdan kopan kaya parçaları yolu kapattı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle kaya parçalarını temizleyip yolu açtı.

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri de Otluca köyündeki 2 bin rakımlı Kırmızı Tepe'de içme suyu hattında oluşan arızayı gidermek için çalışma başlattı.

Soğuk havaya rağmen tepenin zirvesine ulaşan ekipler, tespit ettikleri arızayı giderdi.

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