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Güncel
AA 14.05.2024 13:14

Hakkari'de yamaca çarpan minibüsteki 9 kişi yaralandı

Hakkari-Van kara yolunda yamaca çarpan minibüsteki 9 kişi hafif yaralandı.

Hakkari'de yamaca çarpan minibüsteki 9 kişi yaralandı

Hakkari-Van kara yolunun Çiftlik mevkiinde, sürücüsü öğrenilemeyen akaryakıt tankeri yan yattı.

Tanker sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kazanın yaşandığı bölgeden geçen Haci İnal idaresindeki minibüs de olay yerinden yaklaşık 300 metre ileride kontrolden çıkarak yamaca çarptı.

Hakkari'de yamaca çarpan minibüsteki 9 kişi yaralandı

Minibüsteki 9 kişi yaralandı

Haber verilmesi üzerine Hakkari-Van kara yolunun Çiftlik mevkiine jandarma, polis, itfaiye, Karayolları 114. Şube Şefliği ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda hafif yaralanan 9 kişi, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Minibüs ise çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Karayolları ekipleri, yolda kaza riskine karşı kumlama çalışması yaptı.

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