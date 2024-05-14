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Güncel
AA 14.05.2024 13:50

Isparta merkezli dolandırıcılık operasyonu: 6 tutuklu

Isparta merkezli 4 ilde düzenlenen, sosyal medya üzerinden reklam ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Isparta merkezli dolandırıcılık operasyonu: 6 tutuklu
[Fotoğraf: TRT Arşiv]

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Isparta'da bir kişinin sosyal medyadan reklam ve yatırım yaparak kazanç elde edeceği vaadiyle 1,8 milyon lira dolandırılması üzerine çalışma başlattı.

Isparta merkezli İstanbul, Edirne ve Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 2'si sorgusunun ardından salıverildi

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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