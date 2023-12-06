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Güncel
AA 06.12.2023 11:20

Hakkari'de yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli, Mersin'de tutuklandı.

Hakkari'de yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK adına kırsal alanda faaliyet gösterdiği belirlenen M.Ç.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçlarından yakalama kararı çıkarılan ve basit yaralama suçundan kaydı bulunan M.Ç.'nin İran üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı açıklandı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonla M.Ç., Hakkari'de gözaltına alındı. Mersin'e götürülen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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