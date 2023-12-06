Aydın’da yasadışı bahis operasyonu

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından icra edilen sanal devriye faaliyetlerinde, sosyal medya platformları üzerinden “Yasadışı Bahis” suçu kapsamında paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 18 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.



Söke’de internet üzerinden Cumhurbaşkanına Hakaret suçundan 1, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı.