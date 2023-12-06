Puslu 10.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 06.12.2023 11:17

Ordu’da camiden hırsızlık: Önce sadaka kasasındaki paralar, sonra caminin güvenlik kamerası kayıt cihazı çalındı

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir caminin sadaka kutusundaki paralar çalındı.

Ordu’da camiden hırsızlık: Önce sadaka kasasındaki paralar, sonra caminin güvenlik kamerası kayıt cihazı çalındı

Hırsızın, tanınıp yakalanmamak için güvenlik kamerasının kayıt cihazını da çaldığı tespit edildi.

Olay, Yüceler Mahallesi'nde bulunan Hendeksu Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah namazı için gelen ve cami girişinde bulunan sadaka kutusundaki paraların çalındığını gören cami imamı, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler cami içerisinde inceleme yaptı. Olay yeri ekiplerinin yaptığı ilk incelemede hırsızların önce cami girişinde bulunan elektronik şifreli çelik kasayı kırarak içerisinde bulunan paraları aldığını, ardından güvenlik kameralarına ait kayıt cihazını çaldıklarını tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri parmak izi çalışması yapması sonrası hırsız ya da hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sadaka kutusu üzerindeki yazı dikkat çekti Paraların çalındığı sadaka kutusu üzerinde bulunan 'sadaka kazayı belayı önler' yazısı ise dikkat çekti. Camiye gelen cemaat, hırsızların yazıyı dikkate almayarak cami içerisinde bu olayı yapmalarına tepki gösterdi.

ETİKETLER
Ordu
Sıradaki Haber
Aydın’da yasadışı bahis operasyonu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:16
İsrail Cibaliye Mülteci Kampı'na 'fosfor bombalarıyla' saldırdı
12:10
Diyarbakır'da depremde zarar gören 12 tarihi yapı restore ediliyor
12:07
İstanbul Havalimanı kışa hazır
12:06
Araç fiyatlarındaki düşüş kasko poliçe fiyatlarına da yansıdı
12:01
Konut sitelerinde aidatların belirleneceği genel kurul dönemi başladı
11:55
İran Basra Körfezi'nde 2 tankere el koydu
İstanbul Havalimanı'nda kış hazırlıkları tamamlandı
İstanbul Havalimanı'nda kış hazırlıkları tamamlandı
FOTO FOKUS
Van semalarında mercek bulutu oluştu
Van semalarında mercek bulutu oluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ