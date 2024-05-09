Çok Bulutlu 22.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 09.05.2024 17:20

Hakkari'de üniversite öğrencileri İsrail'in saldırılarını protesto etti

Hakkari'de üniversite öğrencileri, düzenledikleri yürüyüşle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Hakkari'de üniversite öğrencileri İsrail'in saldırılarını protesto etti
[Fotoğraf: AA(Arşiv)]

Hakkari Üniversitesi Zeynel Bey Yerleşkesi Sosyal Bilimler Üniversitesi önünde bir araya gelen öğrenciler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, İsrail'i protesto eden pankart ve dövizlerle yürüyüşe başladı.

Tekbir getirerek İsrail aleyhine slogan atan guruptakiler, Valilik binası önüne kadar yürüdü.

Burada toplanan grup adına açıklama yapan Hakkari Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Cumali Çakmak, dünyanın her yerinde Gazze'deki vahşeti durdurmak için meydanlara inen herkese, özellikle üniversite gençlerine teşekkür ettiklerini söyledi.

"Bir seneyi kaybedecekler ama buna rağmen bu öğrenciler kampüsleri terk etmiyorlar"

Yurt dışındaki öğrencilerin cesaretle meydanlarda olduğunu belirten Çakmak, "Üniversitelerden atılma, sınır dışı edilme tehlikesine rağmen eylemlerine devam ediyorlar. Belki de çoğu sınavlara girmeyecekler. Bir seneyi kaybedecekler ama buna rağmen bu öğrenciler kampüsleri terk etmiyor, kitlesel eylemlerine devam ediyorlar. İsrail'i durdurmaya çalışıyorlar. Yine o üniversitelerde görev yapan öğretim görevlilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Vahşeti unutmayacağız unutturmayacağız"

Gazze'de 217 günden bu yana tarihte benzerine az rastlanır bir vahşetin yaşandığını vurgulayan Çakmak, şunları söyledi.

"Orada insanlığını kaybetmiş varlıklar, kadın, çocuk, yaşlı, genç demeden insanları hunharca öldürüyorlar. Son olarak Refah bölgesine bir kara operasyonu başlattılar. Refah'ta köşeye sıkışmış halde bekleyen 2 milyona yakın Müslüman kardeşimiz var. Buna rağmen kimse harekete geçmiyor. Bir daha Gazzelerin yaşanmaması için şuurlu nesiller yetiştireceğiz. Gazze'de ve diğer coğrafyalarda yaşanan vahşeti unutmayacağız, unutturmayacağız. Müminin en büyük silahı olan duaya sığınacağız."

Dua edilmesiyle sona eren yürüyüşe AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, teşkilat mensupları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar da destek verdi.

ETİKETLER
Filistin Devleti Gazze Hakkari İsrail
Sıradaki Haber
Meteorolojiden Manisa için toz taşınımı uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:53
Suç örgütü soruşturmasında 3 emniyet müdürü görevden uzaklaştırıldı
17:49
İstanbul Havalimanı'ndaki kapalı pist uçuşlara açıldı
17:38
İsrail Savaş Kabinesi, ABD'nin silah sevkiyatını kesmesini görüşecek
17:35
Eurovision'da İsrail'e tepki, Filistin'e destek
17:34
Bakan Güler, Katar Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti
17:34
İsrail'in Refah kentinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 2 sivil öldü
Antalya'da görme engelliler için farkındalık yürüyüşü düzenledi
Antalya'da görme engelliler için farkındalık yürüyüşü düzenledi
FOTO FOKUS
ABD ile uzun dönemli enerji anlaşması imzalandı
ABD ile uzun dönemli enerji anlaşması imzalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ