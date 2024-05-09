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Güncel
AA 09.05.2024 17:12

Ağrı'da Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri yapıldı

Ağrı'da, "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" kapsamında jandarma ve polis ekipleri vatandaşları bilgilendirdi.

Ağrı'da Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Caddesi'nde stant açıldı.

Ağrı'da Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri yapıldı

Ekipler, vatandaşlara trafikle ilgili bilgilendirme yaparak, el broşürü, çocuklara boyama kitabı, kırmızı düdük ve çeşitli hediyeler verdi.

Jandarma ve polisin kullandığı araç gereç ve malzemelerin tanıtıldığı etkinlikte ekipler, trafikte emniyet kemerinin önemi, güvenli geçiş yerleri, hız kurallarına uymanın gerekliliği ve alkolün etkileri hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

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