Kırıkkale'de siber suçlarla ilgili 3 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2-8 Mayıs'ta sosyal medya hesaplarında suç unsuruna rastlanılan 107 kullanıcıyı tespit etti.

Çalışmalarda 9 dijital materyali inceleyen Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, 9 nitelikli dolandırıcılık, 2 nitelikli hırsızlık, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme olayı ile ilgili işlem başlattı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca, "SİBERAY Projesi" kapsamında düzenlenen 3 etkinlikte , siber suçlarla ilgili 360 vatandaş bilgilendirildi.