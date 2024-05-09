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Güncel
AA 09.05.2024 17:09

Kırıkkale'de siber suçlarla ilgili 3 zanlı yakalandı

Kırıkkale'de siber suçlarla mücadelede çalışmaları kapsamında 3 şüpheli yakalandı, 13 işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de siber suçlarla ilgili 3 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2-8 Mayıs'ta sosyal medya hesaplarında suç unsuruna rastlanılan 107 kullanıcıyı tespit etti.

Çalışmalarda 9 dijital materyali inceleyen Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, 9 nitelikli dolandırıcılık, 2 nitelikli hırsızlık, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme olayı ile ilgili işlem başlattı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca, "SİBERAY Projesi" kapsamında düzenlenen 3 etkinlikte , siber suçlarla ilgili 360 vatandaş bilgilendirildi.

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