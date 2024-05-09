Çok Bulutlu 22.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 09.05.2024 17:06

Bursa'da yaralı bulunan ayı korumaya alındı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı bulunan ayının tedavisine başlandı.

Bursa'da yaralı bulunan ayı korumaya alındı

Uludağ eteklerindeki Yiğitali Mahallesi'nde yaralı haldeki ayıyı görenlerin durumu bildirmesi üzerine Uludağ Yiğitali Jandarma Karakoluna bağlı asayiş timleri bölgede tarama yaptı.

İzleri takip eden ekipler, ayının sürünerek gittiği dere yatağında mahsur kaldığını tespit etti.

Olay yerine çağrılan Jandarma Çevre Koruma Timi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri, iğneyle bayılttıkları ayıyı korumaya aldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne götürülen ayının tedavisine başlandığı bildirildi.

ETİKETLER
Bursa
Sıradaki Haber
Ağrı'da otomobil devrildi: 3 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:53
Suç örgütü soruşturmasında 3 emniyet müdürü görevden uzaklaştırıldı
17:49
İstanbul Havalimanı'ndaki kapalı pist uçuşlara açıldı
17:38
İsrail Savaş Kabinesi, ABD'nin silah sevkiyatını kesmesini görüşecek
17:35
Eurovision'da İsrail'e tepki, Filistin'e destek
17:34
Bakan Güler, Katar Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti
17:34
İsrail'in Refah kentinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 2 sivil öldü
Antalya'da görme engelliler için farkındalık yürüyüşü düzenledi
Antalya'da görme engelliler için farkındalık yürüyüşü düzenledi
FOTO FOKUS
ABD ile uzun dönemli enerji anlaşması imzalandı
ABD ile uzun dönemli enerji anlaşması imzalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ