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Güncel
İHA 09.05.2024 17:16

Meteorolojiden Manisa için toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından aralarında Manisa'nın da bulunduğu 5 il için toz taşınımı uyarısında bulundu.

Meteorolojiden Manisa için toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgede bulunan İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale illerimiz bu akşam saatlerinden itibaren Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etkisi altında kalacağı tahmin ediliyor. Cuma günü etkili olması beklenen toz taşınımının 11.05.2024 Cumartesi sabah saatlerinden itibaren bölgemizi terk edeceği tahmin ediliyor. Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi. 

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