Milli Eğitim Bakanlığının talimatları üzerine, Yüksekova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Bölümü öğretmen ve öğrencileri, depremzedelerin ısınma ihtiyacının karşılanması için çalışma başlattı.

Okuldaki atölyede temin edilen malzemelerle üretilen 110 soba, kamyona yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael ve Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Yıldırım ile üretimin yapıldığı atölyeyi ziyaret etti.

Yapılan sobaları inceleyen Çimşit, depremlerin ardından ilçeden insanı yardımların yüklendiği 30'u aşkın kamyon ve tırın bölgeye gönderildiğini, vatandaşların depremzedelere evlerini de açtığını belirtti.

Çimşit, bölgeye yardımların devam edeceğini dile getirdi.