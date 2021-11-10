Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 20:19Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Hakkari'de Nehil Sazlığı'nda yangın
[Fotoğraf: DHA]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı’nda yangın çıktı. Yangın, 2 saat süren müdahalenin ardından söndürüldü.
Yüksekova ilçesine bağlı Dedeler, Kamışlı, Karlı ve Vezirli köylerinin yakınında bulunan ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Nehil Sazlığı'nda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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