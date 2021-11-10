Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 20:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de firari sanık yakaladı
[Fotoğraf: AA ]
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, yargılandığı davada hakkında tutuklama kararı verilen firari sanık yakalanıp cezaevine konuldu.
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan yargılandığı davada adli makamlarca hakkında tutuklama kararı verilen M.Ö'yü Yeniyaylacık köyünde yakaladı.
Sanık, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: Nevşehir Jandarma Genel Komutanlığı
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