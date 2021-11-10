Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83'üncü yılında kent merkezinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çalışan 200 işçi ve fabrika sahipleri, iş yerlerinde 10 Kasım anma programı yaptı.

Erkek ve kadınların çalıştığı fabrikada, işçiler mesai başındayken saat 09.05'te çalan siren sesiyle ayağa kalktı.

Atatürk'e saygılarını ellerindeki işleri bırakarak ve makineleri kapatarak gösteren işçiler, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu. İşçiler, anma programının ardından çalışmalarına devam etti.

İşçilerden Tümer Diğerler, gazetecilere, Atatürk'ün ölümünün 83. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Biz de şu anda mesaideyiz ve çalışıyoruz. Dışarıda herhangi bir etkinliğe katılamadığımızdan dolayı Ata'mıza olan saygımızı kendi iş yerimizde gösterdik ve onu andık. Ruhu şad olsun, rahmetle anıyoruz." dedi.

Nazar Eğer ise 09.05'te iş başında olduklarını anlatarak, "Ata'mıza saygımızdan işimize iki dakika ara verdik. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'mızı okuduk. Atatürk'e olan saygının yeri ve mekanı yoktur. Ona olan saygımızı iş başında makinalarımızı durdurarak gösterdik." ifadelerini kullandı.

Yavuz Özgen de iş arkadaşlarıyla çalan siren sesiyle ayağa kalkarak saygı duruşuyla Atatürk'ü yad ettiklerini söyledi.