Eren Arıcan'ın (12) cenazesinin Antalya Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemleri tamamlandı. Baba Barış ile annesi ve kardeşleri, Arıcan'ın cenazesini teslim aldı.

Cenazenin, Uncalı Mahallesi'ndeki Uluç Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi Emniyet Caddesi üzerinde, Yusuf T. yönetimindeki 07 AU 0405 plakalı özel halk otobüsünün kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışırken çarptığı Ayten Çağıran Ortaokulu öğrencisi Eren Arıcan, hayatını kaybetmişti.