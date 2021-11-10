Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 19:13Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Okul bahçesine poşetle uyuşturucu atan 2 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Aydın'da mahalle bekçilerinin 'dur' ihtarına uymayan 2 şüpheli kaçmaya çalıştı. İçerisinde 500 gram uyuşturucu bulunan poşeti okul bahçesine atan şüpheliler yakalandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde gece devriye görevi yapan mahalle bekçileri, şüphe üzerine içerisinde 2 kişi bulunan otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan şüpheliler kaçmak istedi.
Bekçilerin yolu kapatması üzerine 2 şüpheli, aracı terk edip yaya olarak kaçmaya başladı.
Şüpheliler, kaçarken içerisinde 500 gram esrar bulunan poşeti, okulun bahçesine attı. Takibin ardından yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.
Okul bahçesine atılan esrara el konuldu. 2 şüphelinin işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Aydın Uyuşturucu
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